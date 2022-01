https://it.sputniknews.com/20220103/covid-19-ricercatori-danesi-non-condividono-lottimismo-delloms-non-gli-diremo-mai-addio-14455898.html

Covid-19, ricercatori danesi non condividono l'ottimismo dell'OMS: "non gli diremo mai addio"

Covid-19, ricercatori danesi non condividono l'ottimismo dell'OMS: "non gli diremo mai addio"

Secondo i ricercatori danesi, il coronavirus influenzerà la vita quotidiana delle persone anche quando la pandemia, che ha causato oltre 5 milioni di vittime... 03.01.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto suggerito dai ricercatori danesi, Il coronavirus non scomparirà dalla nostra vita quotidiana nel 2022, in disaccordo con le previsioni ottimistiche fatte dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).Nella sua sintesi del 2021, il capo dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato che, se tutto andrà bene, il 2022 potrebbe essere l'anno in cui la pandemia finirà. Detto questo, ha comunque sottolineato che affinché ciò accada, la maggior parte delle persone in tutti i paesi dovrebbe essere vaccinata. Nella sua dichiarazione di Capodanno, ha anche messo in guardia contro il "nazionalismo ristretto" e l'"accaparramento di vaccini", che, come ha suggerito, "minerebbero l'equità".Tuttavia, i ricercatori danesi ritengono improbabile la sua prognosi ottimista. Eskild Petersen, professore di malattie infettive all'Università di Aarhus, ha azzardato che il mondo dovrà convivere con la pandemia per almeno diversi anni.Il primario dell'ospedale universitario di Aarhus e il professor Lars Østergaard sono arrivati ​​al punto di suggerire che il coronavirus influenzerà la nostra vita quotidiana anche quando la pandemia sarà finita.La Danimarca è attualmente colpita da un'ondata record, che si traduce nel più alto tasso di infezione al mondo, nell'attuale periodo dell'assalto, del nuovo ceppo Omicron. Uno studio danese, non ancora però sottoposto a revisione paritaria, ha classificato la variante Omicron come la più adatta a "bypassare" l'immunità esistente raggiunta attraverso la vaccinazione o l'aver contratto in precedenza l'infezione, ma meno contagiosa del previsto.Tuttavia, le cifre del conteggio dei casi in Danimarca sono aumentate di due ordini di grandezza, passando dai 200 casi di settembre, quando si sono allentate le restrizioni e si è smesso di considerare il Covid-19 come una malattia "critica per la società", ad oltre i 20.000 casi degli ultimi giorni. Gli alti tassi d'infezione hanno persino spinto le autorità mediche del Paese a interrompere il monitoraggio dei malati, nel tentativo di bloccare il dilagare dell'infezione, concentrandosi sulla consulenza.Nel frattempo, i casi globali di Covid-19 ora superano i 287 milioni, con quasi 5,5 milioni di morti.

