Cinque potenze nucleari d'accordo: inammissibile guerra atomica

Russia, Cina, Regno Unito, Stati Uniti e Francia hanno sostenuto la necessità di scongiurare una guerra nucleare. 03.01.2022, Sputnik Italia

I leader di Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti hanno rilasciato una dichiarazione contro la guerra nucleare e sulla prevenzione di un conflitto tra i paesi che possiedono armi nucleari, si afferma in una nota pubblicata sul sito web del Cremlino.Inoltre, i leader delle cinque potenze nucleari hanno ribadito di restare impegnati nei loro obblighi ai sensi del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.Si nota che le cinque potenze nucleari hanno riaffermato la validità delle dichiarazioni rilasciate in precedenza dai propri membri, in relazione "all'assenza di puntamento" delle armi nucleari."Ribadiamo l'importanza delle nostre precedenti dichiarazioni in merito all'assenza di puntamento e riaffermiamo che le nostre armi nucleari non sono mirate l'una contro l'altra o contro nessun altro Stato", si aggiunge nella dichiarazione.

