Chi sono i personaggi dell’anno appena trascorso? I nomi sorprendono

Chi sono i personaggi dell’anno appena trascorso? I nomi sorprendono

Chi sono i personaggi dell'anno appena conclusosi? Secondo i lettori di Affaritaliani.it, i nomi sorprendono, in positivo e in negativo. 03.01.2022

Ovviamente, nella musica vincono i Måneskin, che hanno trascorso il Capodanno cantando a Los Angeles.In politica, un'attesa su Sergio Mattarella o Giorgia Meloni, in extremis, c’era, ma i lettori di Affaritaliani preferiscono Matteo Salvini, eletto personaggio politico dell’anno secondo loro.Per quanto riguarda l’economia, anche se al momento riveste una carica politica, il presidente del Consiglio Mario Draghi è stato incoronato personaggio dell’anno 2021.E se guardiamo ai personaggi politici internazionali, ai lettori di Affaritaliani.it piace sopra tutti Xi Jinping, presidente e “imperatore” della Cina, che si avvia nel 2022 verso il suo terzo mandato consecutivo.In finanza viene incoronato invece un vecchio lupo dei mercati italiani, Leonardo Del Vecchio, alle prese da lungo tempo con una scalata in Assicurazioni Generali.Nell’ambito della divulgazione scientifica, invece, vince facile Alberto Angela, degno erede del padre Piero.Nello sport è stato premiato Marcel Jacobs, che, con quella doppia medaglia d’oro alle olimpiadi sui 100 metri piani e la 4 x 100, ha segnato l’apice di un anno sportivo memorabile per l’Italia. Battuto anche l’allenatore dell’Italia Roberto Mancini, al quale forse gli italiani non perdonano che dopo la vittoria agli Europei, ora pendiamo dagli spareggi per accedere alla fase finale dei Mondiali del Qatar, previsti dalla seconda metà del mese di novembre 2022.

