Anestesisti su no-vax che rifiutano cure: veder negato nostro ruolo è il nuovo Burn-Out

Le tematiche correlate alla tutela della salute del paziente e della sua autodeterminazione nel prestare o negare il proprio consenso a trattamenti terapeutici spesso salvavita, precisa Giarratano, “devono porre all'attenzione di tutti il tema del Burn-Out professionale, cioè di quella 'usura psicologica' che in questi ultimi mesi è cresciuta in modo esponenziale tra gli anestesisti rianimatori, che nelle terapie intensive hanno affrontato la pandemia così carica di sofferenza e morte. All''usura professionale', che fa parte della professione, si è infatti aggiunta un''usura da negazione della correttezza del proprio ruolo e competenza' messa in atto durante il periodo pandemico, spesso con minacce anche di azioni legali”.