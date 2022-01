https://it.sputniknews.com/20220102/verso-lobbligo-vaccinale-per-i-lavoratori-ecco-quando-potrebbe-scattare-14443104.html

Verso l'obbligo vaccinale per i lavoratori: ecco quando potrebbe scattare

Verso l'obbligo vaccinale per i lavoratori: ecco quando potrebbe scattare

Il governo sta valutando l'estensione dell'obbligo del super green pass a tutte le categorie di lavoratori. Occhi puntati sul tasso di occupazione delle terapie intensive, decisivo per imporre la nuova stretta.

La data sarebbe stata già fissata. Il prossimo 5 gennaio, secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, il governo potrebbe decidere di imporre l’obbligo vaccinale a tutti i lavoratori. La misura è già in vigore per alcune categorie, come personale sanitario, insegnanti e forze dell’ordine. Ora potrebbe essere estesa a tutti gli altri, mentre oltre un milione di italiani, in questi giorni, è positivo al virus. È il passo successivo al lockdown per i no vax entrato in vigore la settimana scorsa, con l'esclusione dei non vaccinati da tutte le attività ricreative e sociali.Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, non ci sarebbero alternative. I numeri del Covid, ha detto citato dal Corriere, “imporranno scelte nette e forti”. Nella maggioranza di governo Pd, Italia Viva e Forza Italia sarebbero pronti ad appoggiare una decisione di questo tipo, mentre Lega e M5S sarebbero più scettici sull’obbligo vaccinale per i lavoratori.Gli occhi sono puntati sui numeri. Il tasso di positività in due giorni, è passato dall’11,78 al 13 per cento, e alcune regioni rischiano di finire in zona arancione nel giro di una settimana. Ad essere monitorati sono la velocità del contagio, il numero di ricoveri e il tasso di occupazione delle terapie intensive.Proprio queste ultime due variabili, secondo quanto si legge su Il Giornale, potrebbero spingere il governo ad introdurre l’obbligo vaccinale per i lavoratori. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, l’occupazione dei posti letto è al 16 per cento, di un punto superiore alla soglia limite. Tra le opzioni sul tavolo, oltre all’introduzione del super green pass in tutti i luoghi di lavoro, c’è anche quella di somministrare una quarta dose di vaccino, aggiornata per bloccare la circolazione della nuova variante.Ma quanti sono i lavoratori non ancora vaccinati? Secondo lo stesso quotidiano circa 3 milioni. Per questo, sull’introduzione dell’obbligo c’è ancora qualche incognita. Tra i punti più problematici c’è quello che riguarda gli indennizzi. Chi risarcirà le persone che riporteranno effetti collaterali? E poi c’è il nodo delle esenzioni per motivi di salute, con una mole ingente di ricorsi che rischia di paralizzare i tribunali.

