Varese, uccide il figlio di 7 anni e tenta di uccidere la moglie, arrestato quarantenne

Infanticidio a Varese: un uomo di 40 anni ha ucciso il figlio di 7 dopo aver tentato di uccidere la moglie. Arrestato dai carabinieri a Viggiù, nel varesotto... 02.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-02T12:05+0100

2022-01-02T12:05+0100

2022-01-02T12:08+0100

italia

arresto

bambino

omicidio

crimine

Un quarantenne ha ucciso il proprio figlio di 7 anni ieri sera nella propria abitazione, a Morazzone, paese in provincia di Varese, avendo cercato prima di uccidere anche la moglie, accoltellandola, in un altro paese della zona, a Gazzada.La donna in quel momento si trovava ospite dai propri genitori. Non è in pericolo di vita.L'uomo è stato arrestato nella mattinata di oggi dopo una breve fuga, a Viggiù, altro paesino del circondario.Pare che l'uomo abbia provveduto a nascondere il corpo della vittima nell'armadio.

2022

italia, arresto, bambino, omicidio, crimine