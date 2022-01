https://it.sputniknews.com/20220102/usa-vado-a-comprare-il-latte-torna-a-casa-con-un-milione-di-dollari-14439081.html

Usa, "vado a comprare il latte": torna a casa con un milione di dollari

Un uomo di North Chesterfield, in Virginia, è tornato a casa con qualcosa di più che il solito cartone di latte: un milione di dollari. La vincita per un... 02.01.2022, Sputnik Italia

Dennis Willoughby, di North Chesterfield, nello stato americano della Virginia, era uscito semplicemente per comprare un cartone di latte per i figli, ma è stato premiato dalla dea bendata con la vincita di un milione di dollari. Somma legalmente vinta con un biglietto della lotteria, una sorta di versione locale dei ben noti "gratta e vinci". L'uomo aveva acquistato il biglietto vincente pochi giorni prima, nello stesso emporio dove era solito servirsi per fare la spesa per sè e per la propria famiglia. Le probabilità a suo favore non erano molte: una su 1milione 632mila.Di fronte all'opzione sul ritiro del premio in 30 rate o di incassare subito un prezzo ridotto, di 640.205 dollari, l'uomo ha optato per quest'ultima scelta, tornando a casa comunque con una discreta somma.

