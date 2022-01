https://it.sputniknews.com/20220102/spiegato-come-rendere-il-caffe-piu-efficace-nellabbassare-la-pressione-sanguigna-14444998.html

Spiegato come rendere il caffè più efficace nell'abbassare la pressione sanguigna

Spiegato come rendere il caffè più efficace nell'abbassare la pressione sanguigna

Il dietista Itakura: il caffè con aceto o limone aiuta ad abbassare la pressione sanguigna. 02.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-02T23:02+0100

2022-01-02T23:02+0100

2022-01-02T23:02+0100

mondo

giappone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/13125529_0:17:1281:737_1920x0_80_0_0_36758069bcd82155d26d38a805d6679d.jpg

L'aggiunta di aceto o succo di limone al caffè aumenta l'effetto dell'acido clorogenico nell'abbassare la pressione sanguigna. Hiroshige Itakura, medico-nutrizionista clinico, ne ha parlato in un articolo per Yahoo News Japan.Secondo il medico, questo acido è un tipo di polifenolo che non solo conferisce colore e amarezza al caffè, ma ha anche un effetto antibatterico, previene la diminuzione della funzionalità epatica, la miopia e la presbiopia.Inoltre, l'acido clorogenico aiuta a bruciare i grassi, riduce l'infiammazione nel corpo, riduce la quantità di placca sulle pareti dei vasi sanguigni e protegge le cellule endoteliali mantenendo la loro elasticità.Il medico consiglia di aggiungere al caffè un cucchiaino di acido acetico, che aiuta ad abbassare la pressione sanguigna stimolando la regolazione ormonale nell'organismo.In alternativa, Itakura suggerisce di aggiungere nella bevanda limone tagliato a fettine sottili, in quanto ricco di eriocitrina, che previene l'obesità, e di narratina, che aiuta a prevenire il naso chiuso e starnuti, ha concluso l'esperto.

https://it.sputniknews.com/20211231/definito-un-beneficio-inaspettato-del-caffe-14424265.html

giappone

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, giappone