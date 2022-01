https://it.sputniknews.com/20220102/silvestri-sulla-variante-omicron-virus-meno-pericoloso-serve-un-nuovo-approccio-14439520.html

Silvestri sulla variante Omicron: virus meno pericoloso, serve un nuovo approccio

Auspica un nuovo approccio alla lotta alla malattia del Covid-19, nella sua dizione Omicron, l'immunologo Guido Silvestri. "I lockdown sono serviti a inizio... 02.01.2022, Sputnik Italia

Il professor Guido Silvestri, illustre immunologo docente presso la Emory University di Atlanta, negli Stati Uniti, si dice fiducioso sulla variante Omicron.Con una serie di tweet sul tema, l'immunologo esorta ad un nuovo approccio alla lotta alla malattia. Auspica "misure utili e sostenibili". Sottolinea poi come i lockdown siano ora misure "poco utili ed insostenibili", data la minor pericolosità della variante che è sì "più trasmissibile", ma "meno letale". Secondo quanto riferito da Adnkronos, l'immunologo dice che sì, le chisure hanno avuto un senso nel 2020, ad inizio pandemia, quando si era di fronte ad un virus nuovo, sconosciuto. Grazie ai vaccini però, la situazione è migliorata notevolmente. Oggi ci si trova nella situazione di una malattia meno pericolosa sebbene di rapida diffusione tra la popolazione (parlando della variante Omicron, n.d.r.): Lo scienziato poi sposta l'accento sull'economia: "Dovessimo implementare lockdown 'duri' nel 2022 otterremmo non solo risultati insignificanti, ma continueremo a causare danni socio-economici ingenti, soprattutto verso i più poveri (locali e globali), ed avremo regalato un’arma propagandistica favolosa alla galassia no-vaxx", ancora da Adnkronos.Silvestri ha poi elogiato il discorso di fine anno di Mattarella, dicendo che se anche ad alcuni "sarà sembrata la solita retorica (...) il discorso del presidente ha espresso "il meglio meglio di quanto l'Italia (e l'umanità intera) possano fare in questo momento storico: guardare avanti, con speranza, fiducia ed ottimismo", come da tweet qui sotto:Conclude con un appello alla terra natia dalla "lontana" America:

