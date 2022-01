https://it.sputniknews.com/20220102/ricciardi-invoca-subito-estensione-del-super-green-pass-14445842.html

Ricciardi invoca "subito" estensione del super green pass

Ricciardi invoca "subito" estensione del super green pass

Per il consigliere del ministero della Salute, si rischia la ripetizione dello scenario del 2021 e "tutto dipende da volontà politica di affrontare il... 02.01.2022, Sputnik Italia

In un'intervista a La Stampa Walter Ricciardi si è espresso a favore dell'estensione immediata del super green pass, rilasciato dopo vaccino o guarigione, anche per lavorare, per evitare il ripetersi dello scenario Covid già visto nel 2021, con ondate di casi e ricoveri, comparsa di nuove varianti e tregua estiva.Allo stesso tempo il consigliere del ministero della Salute ha osservato che "tutto dipende dalla volontà politica di affrontare il problema, altrimenti il 2022 sarà come il 2021 e non riusciremo a tornare alla nostra vita di prima".Riccardi ha poi commentato la misura per ridurre la quarantena, annuendo sul fatto che sia un rischio calcolato.Secondo Ricciardi, gennaio sarà un mese difficile dal punto di vista epidemiologico, con un miglioramento pronosticabile solo a febbraio.In Italia, secondo gli ultimi dati, sono stati rilevati oltre 140mila nuovi casi di Covid con un tasso di positività al 13%.

