Record di persone scomparse nel 2021: oltre 17mila denunce

Record di persone scomparse nel 2021: oltre 17mila denunce

Boom di denunce per sparizioni nel 2021. Per il commissario straordinario per le persone scomparse è diventato un "fenomeno fisiologico da contrastare".

2022-01-02

2022-01-02T14:14+0100

2022-01-02T14:14+0100

italia

Nel giro di tre anni in Italia si sono perse le tracce di quasi 17mila persone. Per la precisione, sono 16.992 gli scomparsi dal 2019. Un numero impressionante, quello che arriva dalla banca dati della Direzione centrale della Polizia criminale del ministero dell’Interno, pubblicato dal Mattino di Napoli. L’equivalente della popolazione di una cittadina. Le denunce presentate dal 2019 al 2021 sono state 44.327, con un vero e proprio boom nel 2021, quando se ne sono contate 17.650. Di queste 27.335 si sono risolte con un ritrovamento. Nella restante parte dei casi, invece, si sono perse le tracce.Secondo la relazione del Commissariato straordinario per le persone scomparse, la motivazione principale dietro l’81 per cento dei casi è “l’allontanamento volontario”. Il 46,88 per cento di quelli che spariscono “volontariamente” vengono ritrovati. Sugli altri resta il giallo. La “geografia” delle segnalazioni non è omogenea. La maggior parte delle sparizioni è avvenuta in Sicilia. Seguono la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia e la Campania.Tantissimi sono anche i minori scomparsi tra la popolazione migrante. In Sicilia, ad esempio, ad oggi risultano dispersi 2331 giovani immigrati.Ormai, secondo il prefetto Silvana Riccio, commissario straordinario per le persone scomparse, non si tratta più di vicende fuori dall’ordinario ma di eventi che sono diventati quasi all’ordine del giorno. “Nel corso degli anni – dice al Mattino - si è passati dalla necessità di studiare e gestire una emergenza, anche sull’onda emotiva suscitata da casi mediaticamente famosi, alla consapevolezza di trovarsi di fronte a un fenomeno fisiologico da contrastare”.

