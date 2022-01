https://it.sputniknews.com/20220102/quasi-un-americano-su-due-non-soddisfatto-dello-stato-della-democrazia-14453229.html

Quasi un americano su due non soddisfatto dello stato della democrazia

Secondo un sondaggio, quasi il 50% degli americani non gradisce il modo in cui funziona la democrazia statunitense. 02.01.2022, Sputnik Italia

Quasi la metà degli americani (46%) ha dichiarato di essere "poco" o "per niente" soddisfatto del modo in cui funziona la democrazia nel Paese, secondo un sondaggio del Washington Post e dell'Università del Maryland. Secondo un precedente sondaggio condotto nel 2017, il 63% degli intervistati era orgoglioso della democrazia americana, mentre il 36% dei cittadini statunitensi era di parere opposto. Il sondaggio è stato condotto dal 17 al 19 dicembre 2021, online e via telefono, con la partecipazione di 1.101 americani maggiorenni, con un margine di errore di 4 punti percentuali.

