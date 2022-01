https://it.sputniknews.com/20220102/quasi-1500-lingue-rischiano-di-scomparire-entro-il-2100-14447542.html

Quasi 1.500 lingue rischiano di scomparire entro il 2100

Secondo una ricerca dell'Australian National University (ANU), delle circa 7.000 lingue e dialetti identificati finora dagli specialisti, circa la metà sono minacciati e 1.500 rischiano di scomparire entro la fine del secolo.Gli esperti hanno compilato un elenco di circa 50 fattori che esercitano pressione su dialetti ed idiomi in genere in via di estinzione, alcuni dei quali si sono rivelati "davvero sorprendenti", ha affermato Bromham.Sforzi di conservazione necessariInnanzi tutto, i ricercatori hanno scoperto che più anni di insegnamento di una lingua dominante accentuato l'emarginazione di altri idiomi. Pertanto, gli accademici propongono di progettare programmi scolastici basati sull'educazione bilingue.Allo stesso tempo, una rete stradale sviluppata ha un effetto negativo sulle lingue in via di estinzione.Mentre l'Unesco inaugura il decennio dei dialetti indigeni nel 2022, i risultati dello studio indicano la necessità di maggiori sforzi per preservare gli idiomi a rischio, ha affermato.

