https://it.sputniknews.com/20220102/putin-parla-italiano-14446145.html

Putin parla italiano?

Putin parla italiano?

Lo scoop maggiore del programma Ciao 2021, andato in onda sul Primo canale russo il primo gennaio, è Putin che parla in italiano sullo sfondo di Colosseo. 02.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-02T13:18+0100

2022-01-02T13:18+0100

2022-01-02T13:18+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/14445839_0:0:2671:1503_1920x0_80_0_0_9be249ade17b2aebd70b9e4959d26f5b.png

La finale del programma, e tutti i commenti lo confermano, è stata eccezionale. Il Presidente russo in buon italiano parla sullo sfondo del Colosseo e lancia il suo gruppo preferito, Ljube, con la canzone “Italia, Italia mia, da Napoli fino alla Sicilia” (rifatta dalla popolarissima “Russia mia, dal Volga a l’Enessei”).Molto divertente sentire i famosi cantanti italiani, che per occasione sono diventati “russi“ e parlano russo: Fedez, Al Bano, Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri. Su YouTube, dopo meno di un giorno il programma supera quasi un milione di visualizzazioni e migliaia di commenti. Ecco solo alcuni:Alessandro Barbero: "Speriamo che ormai diventi una tradizione ogni anno!".uendo83: "è volati altissimi i primi 20 minuti poi è sceso ma il finale è stato capolavoro!".LaFrancesca Cattaneo: "io la vedo come un grande tributo d'amore verso di noi. Mi ricorda il Drive-in dei tempi d'oro. Non riesco proprio a sentirmi offesa".Tanti postano il video sulle loro pagine di Facebook, tanti discutono, paragonando col la prima edizione Ciao 2020.Irina Monachesi: "Noi italiani , in verità, siamo molto più vicini al popolo russo, di quanto si dica in generale. Sono tante le caratteristiche che ci accomunano al vostro popolo. Questo spettacolo è molto ben fatto e riflette tante caratteristiche della musica italiana degli anni '70 e '80, anche sotto il profilo più propriamente caratteriale. Molto bene! Bravi tutti! Saluti cari dall'Italia".Molte le discussioni soprattutto sul Presidente russo: è davvero Vladimir Putin che parla italiano o è una ricostruzione digitale, deepfake? In tanti lo chiedono, come Federico Zavagnin: "tutti si chiedono se fosse davvero il presidente".Michele Brustia dedica un post, mettendo in dubbio Il Messagero, che reputa che sia deepfake.Alle risposte però prevale l’opinione di Alessandro Di Rocco: "Fatto molto bene e anche se non ho visto il filmato in originale credo sia un videomontaggio (deepfake). In un periodo come questo per la Russia e per l’Europa, persone come il presidente della Federazione Russia non farebbero mai video messaggi del genere".Ma lasciamo stare questo enigma, lasciamo a tutti pensare come credono e a godersi questo show, fatto con amore verso l’Italia, un amore un po' grossolano, forse da arrossire in alcuni momenti, ma l’amore è sempre amore. Vorrei vedere sul primo canale italiano in prime time un programma sulla Russia, dove, famosi cantanti italiani, si esibiscono in russo, anche con tutti gli stereotipi, vodka, matrioska, balalaika, ma con tanto amore e passione. Non penso che lo vedrò mai.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Evgeny Utkin https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

Evgeny Utkin https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Evgeny Utkin https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

italia