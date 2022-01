https://it.sputniknews.com/20220102/primo-ministro-finlandese-sulla-nato-finlandia-tiene-aperte-le-opzioni-puo-unirsi-quando-vuole-14451651.html

Primo ministro finlandese sulla NATO: Finlandia tiene aperte le opzioni, può unirsi quando vuole

02.01.2022

Nel suo messaggio di Capodanno, il primo ministro Sanna Marin ha enfatizzato la possibilità che la Finlandia entri nella NATO, sottolineando che può fare domanda di adesione se vuole.Marin ha anche promesso che la Finlandia intensificherà ulteriormente la sua cooperazione e i suoi impegni in materia di sicurezza e difesa europea, sottolineando che non “lascerà il suo spazio di manovra”.Un messaggio simile è stato espresso dal presidente Sauli Niinistö, il quale ha in egual modo sottolineato che è possibile per la Finlandia chiedere l'adesione alla NATO.Il presidente finlandese ha citato la crisi in Ucraina e le attuali tensioni globali, suggerendo che l'era post-Guerra Fredda è finita e che la politica delle grandi potenze è di nuovo in uno stato di movimento, rendendo l'impatto sui paesi più piccoli più intenso.Niinistö ha parlato anche delle proposte di sicurezza della Russia alla NATO e agli Stati Uniti, che saranno presto discusse in merito alle tensioni sull'Ucraina che riguardano l'Alleanza che si avvicina costantemente ai confini della Russia, suggerendo che la nozione stessa di “sfere di influenza” è superata. Invece, ha incoraggiato l'UE ad assumere un ruolo più attivo e fare più che “ascoltare”.Il mese scorso il presidente Sauli Niinistö ha detto che l'adesione alla NATO è tra le opzioni sul tavolo e, nonostante decenni di non allineamento, la Finlandia mantiene attiva la possibilità di entrare.Pur rimanendo formalmente fuori dal blocco, la Finlandia ha forgiato legami più stretti con l'alleanza attraverso esercitazioni congiunte e attività di formazione, l'acquisizione di attrezzature prodotte negli Stati Uniti e permettendo alla NATO di utilizzare il suo territorio, lo spazio aereo e le acque territoriali.Durante la sua visita a Helsinki nell'autunno del 2021, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha detto che le porte dell'alleanza rimangono aperte per la Finlandia.All'interno della Finlandia, c'è un forte sentimento politico a favore della NATO rappresentato, tra gli altri, da membri dei vertici e da diversi partiti, tra cui la Coalizione Nazionale liberal-conservatrice attualmente in testa nei sondaggi.

