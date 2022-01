https://it.sputniknews.com/20220102/porco-cane-non-si-dice-appello-dellassociazione-animalista-aidaa-14451054.html

'Porco cane' non si dice! Appello dell’associazione animalista Aidaa

Guai a dire "porco cane" perché da oggi qualcuno potrebbe offendersi e non si tratta tanto dei cani che il linguaggio umano lo comprendono poco, ma sono i...

Per l’associazione animalista Aidaa, infatti, dire porco cane è una imprecazione offensiva nei confronti dei cani e così vogliono sensibilizzare le nuove generazioni a non utilizzare questo termine.Del resto il lupo non è cattivo, sono le fiabe che lo hanno trasformato in “lupo cattivo”, fanno osservare dall’Aidaa.Vedremo se le “varie accademie che curano con amore e gelosia la purezza della nostra lingua” prenderanno effettivamente posizione sull'appello.

