Perché J.K. Rowling si è persa la riunione degli attori di Harry Potter?

Perché J.K. Rowling si è persa la riunione degli attori di Harry Potter?

L'autrice di "Harry Potter", la scrittrice britannica J.K. Rowling, non ha partecipato all'incontro degli attori e dei creatori della mitica saga... 02.01.2022

Nel giugno 2020 la Rowling ha suscitato polemiche per alcuni suoi tweet considerati transfobici da alcune persone. In particolare aveva deriso l'espressione "persone con mestruazione", per riferirsi alle donne e non ai transessuali. Le parole della Rowling hanno generato un'ondata di indignazione nei social. In risposta alle critiche, la scrittrice ha affermato che, pur rispettando le persone transgender, deve "dire la verità" quando si tratta di ruoli di genere. Alcuni degli attori della saga si sono uniti alle critiche. Così, lo stesso interprete di Harry Potter, Daniel Radcliffe, si è scusato con "tutte le persone che ora sentono che la loro esperienza con i libri è stata offuscata o sminuita" dalle controverse pubblicazioni della Rowling. Nonostante il conflitto, la scrittrice è stata invitata a partecipare all'incontro dedicato al 20° anniversario del primo film della serie. Tuttavia l'entourage della scrittrice ha scelto di declinare l'invito, anche se ha accettato di includere un'intervista d'archivio, ha riferito una fonte che ha familiarità con la questione ad Entertainment Weekly. Ad un certo punto dell'incontro, i protagonisti della saga hanno inoltre elogiato "la forza della sua scrittura". Sebbene la stessa scrittrice non abbia commentato i motivi della sua decisione, secondo quanto riferito dai media non avrebbe nulla a che fare con le sue uscite giudicate transfobiche.

