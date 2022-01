https://it.sputniknews.com/20220102/omelia-no-vax-nel-pavesino-i-fedeli-lasciano-la-chiesa-14445619.html

Omelia no-vax nel pavesino: i fedeli lasciano la chiesa

Omelia no-vax nel pavesino: i fedeli lasciano la chiesa

Una predica no-vax di un sacerdote non è stata gradita dai fedeli vax, che se ne sono andati dalla messa in segno di protesta. 02.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-02T20:33+0100

2022-01-02T20:33+0100

2022-01-02T20:33+0100

italia

chiesa cattolica

chiesa

omelia

vaccino

prete

costume, società e curiosità

coronavirus in italia

green pass

L'inverosimile episodio alla messa di fine anno, venerdì 31 dicembre. Don Tarcisio Colombo, pastore della parrocchia di San Vittore Martire, la quale fa parte dell'arcidiocesi di Milano, ha tuonato dall'altare contro i vaccini e contro la politica di contrasto alla pandemia adottata dal governo. I fedeli presenti non hanno però gradito, e hanno lasciato la chiesa.Tra i presenti, vi è stato chi ha reagito così, come riportato da open.online:La notizia ci giunge dal giornale locale "La provincia pavese", ma è rimbalzata su parecchie altre testate giornalistiche, data la curiosità dell'omelia in questione.Si difende così il parroco: Il caso è stato segnalato ai superiori del parroco e alla Curia di Milano. Quando gli è stata posta la domanda se sia vaccinato o meno, Don Tarcisio ha risposto così: Non è la prima volta che l'uomo si trova al centro di polemiche con i fedeli della parrocchia di cui è parroco: anni fa si era scagliato contro Greta Thunberg, colpevole a suo dire di essere "un pericolo per i giovani". Anche quella volta il caso mediatico era stato sollevato dal quotidiano "La provincia pavese".

