Oltre 100.000 persone firmano una petizione contro il titolo di cavaliere a Tony Blair

02.01.2022

2022-01-02T11:35+0100

2022-01-02T11:35+0100

2022-01-02T11:35+0100

Dopo essere stato nominato nell'Ordine cavalleresco britannico più antico e più anziano, come si vede nell'elenco degli onori assegnati dalla regina per il nuovo anno, sabato Blair ha detto che è "un immenso onore essere nominato Cavaliere Compagno del nobile Ordine della Giarrettiera, e sono profondamente grato a Sua Maestà la Regina".Tuttavia, una petizione online lanciata da Angus Scott su Change.org che chiede di annullare la decisione della Regina è già stata firmata da più di 109.000 persone.La petizione afferma che Blair è "la persona meno meritevole" di qualsiasi onore pubblico.Tony Blair è stato primo ministro del Regno Unito dal 1997 al 2007. È stato ampiamente criticato per aver inviato truppe in Afghanistan e in Iraq.

