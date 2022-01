https://it.sputniknews.com/20220102/nel-cuore-di-firenze-apre-il-museo-delle-icone-russe---foto-14450107.html

Nel cuore di Firenze apre il museo delle icone russe - Foto

L’arte religiosa russa trova un posto nel cuore di Firenze a Palazzo Pitti, dove dal 2 gennaio si potranno ammirare 78 antiche icone collezionate dai Medici e... 02.01.2022, Sputnik Italia

È antico il legame che lega la Russia alla città di Firenze e con l’inaugurazione del museo di icone russe a Palazzo Pitti, che ha aperto le porte al pubblico il 2 gennaio, si rafforzano ancora di più gli scambi culturali italo-russi. Tra le opere più pregiate della collezione sono da segnalare i due pannelli che compongono il Menologio, il calendario delle festività religiose ortodosse divise per semestri.Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista sul nuovo museo Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze.— A Palazzo Pitti apre un museo speciale: un’esposizione permanente di icone russe. Eike Schmidt, ce ne può parlare?— Per la prima volta vengono esposte in maniera permanente 78 icone russe collezionate prima dai Medici e poi dai Lorena. Per giunta ci sono quattro grandi sale affrescate negli anni ’60 del 600 di Palazzo Pitti che prima non sono mai state aperte al pubblico e ora sono visitabili. Sono stati restaurati gli spazi, rifatta l’illuminazione tecnica e accanto troviamo la Cappella Palatina, solitamente non aperta al pubblico. Dal 2 gennaio sarà aperta invece tutti i giorni.Il museo che si trova accanto alla Cappella favorisce anche il dialogo tra le confessioni, fra il cattolicesimo e la religione ortodossa. Ricordiamoci che Palazzo Pitti è un luogo cruciale già nell’800 per Dostoevskij che ha scritto trovandosi lì l’Idiota. Dostoevskij veniva quasi ogni giorno a visitare il Giardino di Boboli. È un luogo fermamente radicato allo scambio culturale fra l’Italia e la Russia. Con il museo viene potenziato questo aspetto. Fra l’altro queste icone sono state per la prima volta registrate a Palazzo Pitti nel 1761, è la collezione più antica di icone russe fuori dalla Russia.— L’arte religiosa russa trova casa nel cuore di Firenze. È un evento importante per le relazioni italo-russe di oggi, relazioni che non sono mai cessate, non è vero?— Esattamente. Proprio due settimane fa è stato inaugurata a Firenze la statua a Dostoevkskij nel Parco delle Cascine alla presenza del presidente della Toscana Giani, del sindaco di Firenze Nardella, anche io ero presente, così come diverse autorità russe. Pensiamo anche al legame in tempi recenti fra il grande regista Andrei Tarkovskij e Firenze, dove vive ancora suo figlio e dove si trova il suo archivio. Vorrei anche citare il festival del cinema russo che abbiamo inaugurato quasi 2 anni e mezzo fa nel cortile degli Uffizi come parte del Festival cinematografico che si svolge ogni estate da noi al museo. Quest’anno abbiamo avuto la terza edizione del festival russo. Qualche anno fa agli Uffizi abbiamo organizzato la mostra su Sergej Eisenstein. Possiamo dire quindi che anche in tempi recenti questi contatti e scambi fra l’Italia e la Russia trovano in Firenze un centro importante.— Speriamo che nel 2022 finalmente torneranno i turisti russi in Italia e riusciranno a vedere anche loro il vostro prezioso museo.— Speriamo che presto l’Unione Europea approvi il vaccino russo Sputnik V il quale aprirebbe di nuovo le porte ai turisti russi e viceversa. Speriamo che i turisti italiani ed europei tornino in numeri più grandi di nuovo in Russia per vedere i suoi tesori. L’auspicio è che grazie ai forti contatti culturali anche a livello economico possano riprendere a piena forza gli scambi fra i nostri due Paesi, fra l’Europa e la Russia.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione.

