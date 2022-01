Nel 2021 in Italia +20% le forniture di gas da parte di Gazprom

"Le esportazioni di gas verso la Cina attraverso il gasdotto Power of Siberia sono in crescita. Per tutto il 2021 abbiamo fornito regolarmente gas alla Cina in eccesso rispetto agli obblighi contrattuali. Dal 1 gennaio 2022, Gazprom ha raggiunto un nuovo livello di forniture, come previsto da un lungo contratto bilaterale di acquisto a termine di gas", ha osservato Miller.