https://it.sputniknews.com/20220102/mosca-vede-segnali-incoraggianti-per-riconoscimento-sputnik-v-da-oms-14445262.html

Mosca vede "segnali incoraggianti" per riconoscimento Sputnik V da Oms

Mosca vede "segnali incoraggianti" per riconoscimento Sputnik V da Oms

Secondo il viceministro degli Esteri russo Alexander Pankin, ci sono segnali incoraggianti sulla questione del riconoscimento del siero russo anti-Covid... 02.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-02T13:48+0100

2022-01-02T13:48+0100

2022-01-02T13:48+0100

russia

il ministero degli esteri della russia

oms

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/13509294_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e836b6a8f6ab32ecf8d3d984c62b809d.jpg

Mosca vede segnali incoraggianti nella questione del riconoscimento da parte dell'Oms del vaccino russo Sputnik V, considerandoli piuttosto rassicuranti, ha dichiarato all'agenzia di stampa Sputnik il ​​viceministro degli Esteri Alexander Pankin. A metà dicembre l'Oms ha annunciato che potrebbe riconoscere il vaccino russo nel primo trimestre del nuovo anno. A gennaio dovrebbe arrivare in Russia una task force per verificare i processi tecnologici di produzione del vaccino.Lo Sputnik V è approvato in 71 Paesi, con una copertura di 4 miliardi di persone, più del 50% della popolazione mondiale. L'efficacia del vaccino è del 97,6%, sulla base di un'analisi dei dati effettuata su 3,8 milioni di russi vaccinati. Al momento non è riconosciuto negli Usa e nella Ue a livello centrale, tuttavia alcuni Paesi membri, come l'Ungheria, hanno deciso di acquisire autonomamente il siero russo sviluppato dal Centro di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya" e commercializzato dal Fondo Russo per gli Investimenti Diretti, il fondo sovrano dello Stato russo.

https://it.sputniknews.com/20211216/vaccini-anti-covid-oms-rivela-i-tempi-per-lapprovazione-di-sputnik-v-14212044.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, il ministero degli esteri della russia, oms, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus, coronavirus nel mondo