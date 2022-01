https://it.sputniknews.com/20220102/le-nuove-regole-del-super-green-pass-dal-10-gennaio-14430630.html

Le nuove regole del super green pass dal 10 gennaio

Dal 10 gennaio 2022 scatta il super green pass, o green pass rafforzato con le nuove regole. Lo scorso 29 dicembre il governo ha introdotto nuove regole che si... 02.01.2022, Sputnik Italia

In pratica dal 10 gennaio prossimo per salire a bordo dei mezzi pubblici sarà necessario usare il super green pass. Questo significa che non si potrà salire sulla metro o sull’autobus con un green pass temporaneo ottenuto con tampone.Il green pass rafforzato servirà dal 10 gennaio anche per partecipare a fiere e congressi, per entrare negli alberghi e B&B, per i servizi di ristorazione all’aperto; ed anche per usufruire degli impianti di risalita invernali.Il green pass rafforzato sarà necessario anche per partecipare alle attività dei centri sociali, delle associazioni o dei circoli a cui si è iscritti.Per quanto riguarda la capienza degli stadi e degli impianti al chiuso, si torna alla capienza ridotta. Gli stadi al 50% e gli impianti al chiuso al 35%.La situazione è comunque in continua evoluzione. Si attende in questi primi giorni del 2022 un nuovo Consiglio dei ministri che dovrà decidere sulla estensione del green pass rafforzato anche ai lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato.L’obiettivo è non inserire l’obbligo vaccinale, ma costringere alla vaccinazione chi resiste impedendogli di svolgere attività sociali.

