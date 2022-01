https://it.sputniknews.com/20220102/le-banche-centrali-di-tutto-il-mondo-aumentano-loro-nelle-loro-riserve-e-riducono-il-dollaro-14448679.html

Le banche centrali di tutto il mondo aumentano l'oro nelle loro riserve e riducono il dollaro

Le banche centrali di tutto il mondo aumentano l'oro nelle loro riserve e riducono il dollaro

Le banche centrali di tutto il mondo stanno voltando le spalle al dollaro e optano al posto del dollaro per le riserve auree, le quali non hanno smesso di... 02.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-02T21:21+0100

2022-01-02T21:21+0100

2022-01-02T21:21+0100

economia

dollaro

oro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/797/71/7977119_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_658e15d0696dd810b386308c14191d37.jpg

Infatti, gli asset in oro nel 2021 hanno raggiunto il loro valore più alto in 31 anni secondo gli analisti consultati dal quotidiano giapponese Nikkei Asia. I dati del World Gold Council, un'organizzazione internazionale di ricerca sull'industria dell'oro, confermano queste affermazioni.Pertanto, secondo l'organizzazione, le banche centrali hanno aumentato le loro riserve di metalli preziosi di oltre 4.500 tonnellate nell'ultimo decennio. Nel solo settembre le riserve ammontavano a circa 36.000 tonnellate, le più alte dal 1990 e il 15% in più rispetto al decennio precedente.Le riserve di oro hanno iniziato ad aumentare intorno al 2009. Fino ad allora, le banche centrali e altre istituzioni pubbliche lo vendevano per aumentare le attività denominate in dollari. Dato che gli Stati Uniti hanno goduto di un'economia vivace negli anni '90 come unica superpotenza dopo la fine della Guerra Fredda, i benefici generati dalle attività denominate in dollari erano attraenti per altri paesi, affermano gli esperti.La crisi del 2008 e l'uscita del dollaroGli esperti osservano che il valore del dollaro rispetto all'oro è diminuito drasticamente nell'ultimo decennio, poiché l'espansione monetaria su larga scala ha continuato a guidare l'offerta di valuta statunitense.Sebbene la Federal Reserve statunitense abbia chiarito che sta ponendo fine alla sua politica di moneta a buon mercato e ha previsto che inizierà ad aumentare i tassi di interesse nel 2022, diverse banche centrali, specialmente nelle economie emergenti, continuano a scommettere sull'oro, fattore che riflette la preoccupazione globale per il regime monetario basato sul dollaro. Così, nei primi nove mesi del 2021, la Thailandia ha acquistato circa 90 tonnellate di metallo prezioso, l'India 70 tonnellate e il Brasile 60 tonnellate.Dopo la crisi, i tassi di interesse a lungo termine negli Stati Uniti sono diminuiti a causa di un'espansione monetaria su vasta scala, che ha reso meno vantaggioso detenere attività denominate in valuta statunitense. Le banche centrali nelle economie emergenti a basso credito hanno iniziato "a proteggere i loro beni con l'oro" , ha spiegato Koichiro Kamei, analista finanziario e di metalli preziosi.La quota del dollaro nelle riserve valutarie si sta riducendo, in contrasto con la crescita dell'oro. Nel 2020, la quota del dollaro nelle riserve internazionali è scesa al livello più basso in un quarto di secolo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, dollaro, oro