https://it.sputniknews.com/20220102/la-destra-francese-contro-la-bandiera-ue-sullarc-de-triomphe-e-il-drappo-viene-rimosso-14452953.html

La destra francese contro la bandiera Ue sull'Arc de Triomphe. E il drappo viene rimosso

La destra francese contro la bandiera Ue sull'Arc de Triomphe. E il drappo viene rimosso

È polemica a Parigi per la decisione del governo francese di esporre sull'Arc de Triomphe la bandiera europea al posto di quella francese per celebrare l'inizio del semestre di presidenza dell'Ue.

2022-01-02T18:54+0100

2022-01-02T18:54+0100

2022-01-02T18:54+0100

mondo

francia

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/480/54/4805402_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_cef600641005e73649104e6e04adf375.jpg

Marine Le Pen l’aveva definito "attentato all'identità della patria", mentre l’altro esponente della destra francese, Eric Zemmmour, aveva parlato di “oltraggio”. La decisione di esporre la bandiera europea sotto l’Arc de Triomphe a Parigi, dove si trova la tomba del milite ignoto, per celebrare l’inizio del semestre di presidenza francese dell’Ue, ha scatenato una ridda di polemiche Oltralpe.Questo perché, a differenza di quanto fatto nel 2008, quando la Francia assunse per l’ultima volta la guida dell’Ue, come spiega Le Figaro, la bandiera europea non è stata affiancata da quella nazionale. L’indignazione, come si legge sui quotidiani francesi, è partita dalla rete e alla protesta si sono uniti subito i candidati conservatori alle prossime presidenziali.“Il nostro sguardo è proiettato verso un avvenire francese”, ha poi scritto Le Pen su Twitter. “Condividiamo con gli europei una civiltà, ma il nostro destino sarà segnato dai colori nazionali”, va avanti il post, accompagnato da una foto della Tour Eiffel illuminata di rosso-bianco-blu, in risposta alla versione con la bandiera europea voluta dal presidente francese.E così, dopo un sabato di attacchi, domenica mattina il drappo con la corona di stelle è sparito dall’arco simbolo della capitale francese. “Una bella vittoria patriottica all’alba del 2022”, rivendica Marine Le Pen, mentre alcuni ragazzi di GénérationZ, il movimento giovanile che sostiene Eric Zemmour, si sono radunati sotto l’Arc per sventolare il tricolore francese.A difendere l’iniziativa, nella giornata di sabato, era stato il segretario di Stato per gli affari europei, Clément Beaune, che aveva dichiarato che la bandiera sarebbe stata sostituita entro qualche giorno da quella francese, parlando di evento "simbolico”.

https://it.sputniknews.com/20211226/macron-punta-tutto-sulleuropa-ma-i-francesi-sono-i-piu-euroscettici-14364289.html

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

mondo, francia, ue