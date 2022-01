https://it.sputniknews.com/20220102/inghilterra-eccezionale-scoperta-da-aspirante-paleontologo-trovate-orme-di-200-milioni-di-anni--14450416.html

Inghilterra, eccezionale scoperta da aspirante paleontologo: trovate orme di 200 milioni di anni

All'inizio scettici, i paleontologi del museo di storia naturale di Londra hanno poi constato l'autenticità della scoperta. Le orme che un paleontologo... 02.01.2022, Sputnik Italia

Le impronte sono state scoperte su una spiaggia a Penarth, nella contea di Glamorgan, in Galles, nel 2020, dal paleontologo dilettante Kerry Rees, che ha prontamente segnalato il ritrovamento al Museo di Storia Naturale di Londra.Sebbene in un primo momento scettici nei confronti della segnalazione, la dottoressa Susannah Maidment e il professor Paul Barrett hanno condotto un'indagine sulle impronte, confermandone l'autencità, secondo quanto riportato da sky news.I paleontologi ora credono che le orme siano state lasciate da un esemplare di "eosauropus", del gruppo di dinosauri che in seguito includerà il famoso "diplodocus".Lo studio delle orme lasciate da questi grossi animali è importante in paleontologia, perché permette di acquisire dati sul comportamento degli stessi, se ad esempio vivevano in branchi o no, se migravano, di cosa si cibavano, la cura dei piccoli e altri dati. I risultati delle analisi e degli studi sulle impronte sono stati pubblicati sulla rivista Geological Magazine.

