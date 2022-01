https://it.sputniknews.com/20220102/in-olanda-per-la-prima-volta-sara-una-donna-ministro-delle-finanze-14440692.html

In Olanda per la prima volta sarà una donna ministro delle finanze

In Olanda per la prima volta sarà una donna ministro delle finanze

Ex diplomatica, il nuovo Capo del Tesoro dei Paesi Bassi si chiama Sigrid Kaag. Una donna alla guida del ministero per la prima volta nella storia del Paese. 02.01.2022, Sputnik Italia

Per la prima volta, a ricoprire l'importante carica al ministero delle finanze dei Paesi Bassi, vi è ora una donna: Sigrid Kaag.60 anni, ex diplomatica, ha alle spalle una lunga carriera; solo a settembre aveva ricoperto il ruolo di ministro degli Esteri ad interim, ruola che la vide gestire tra l'altro il periodo delicato dell'evacuazione dall'Afghanistan. In precedenza era stata ministro per il commercio estero e lo sviluppo nel governo Rutte.Oggi l'importante ulteriore riconoscimento. La Kaag si rivela soddisfatta ed annuncia grandi piani, come riportato da Ansa:Collabora con le nazioni unite dal lontano 1994, ha lavorato tra le altre organizzazioni per la Royal Dutch Shell, dal 2007 al 2010 è stata direttore regionale al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, il Medio Oriente e il Nord Africa, regioni che sono da sempre al centro degli interessi della Kaag dato il conseguimento di una laurea in studi mediorentali all'Università Americana del Cairo.

