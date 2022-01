https://it.sputniknews.com/20220102/hyundai-smonta-la-sua-auto-elettrica-ioniq-5-e-la-trasforma-in-un-purificatore-daria---video-14452352.html

Hyundai smonta la sua auto elettrica Ioniq 5 e la trasforma in un purificatore d'aria - Video

Hyundai smonta la sua auto elettrica Ioniq 5 e la trasforma in un purificatore d'aria - Video

La casa automobilistica sudcoreana ha dimostrato che le parti del suo veicolo di prova Ioniq 5, possono essere sfruttate e la sua tecnologia adattata per... 02.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-02T19:07+0100

2022-01-02T19:07+0100

2022-01-02T19:07+0100

auto

auto elettrica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/808/43/8084333_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_280fef7628f15e6462dad5f27d77225d.jpg

Le immagini rivelano come gli ingegneri Hyundai smontano uno Ioniq 5 e poi progettano un purificatore a partire dalle sue parti. Tra le componenti utilizzate si nota la ventola di raffreddamento e i pannelli delle porte laterali. Inoltre, hanno messo un cerchio in lega da 20 pollici sopra il purificatore, che ci dà un'idea approssimativa delle dimensioni del purificatore, mentre lo stemma dell'auto ci ricorda il marchio del produttore."Questo Ioniq 5 è stato sottoposto a numerosi test per garantire la nostra sicurezza", ha riportato l'azienda sul proprio canale YouTube, dove ha fatto notare anche che nel corso dell’anno è stato utilizzato per testare il sistema di allarme acustico del veicolo e le normative sul rumore nella galleria del vento.Sebbene molte parti del veicolo siano già riciclabili, questo esperimento suggerisce che esistono altri modi sostenibili per riutilizzare un'auto giunta ormai alla fine della sua vita utile.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

auto, auto elettrica