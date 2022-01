https://it.sputniknews.com/20220102/gas-2021-anno-da-record-per-gazprom-in-termini-di-produzione-14451220.html

Gas, 2021 anno da record per Gazprom in termini di produzione

Gazprom ha estratto 514 miliardi di metri cubi di gas durante il 2021, mostrando il miglior risultato degli ultimi tredici anni. 02.01.2022, Sputnik Italia

Nel 2021 Gazprom ha prodotto 514,8 miliardi di metri cubi di gas: si tratta del miglior risultato degli ultimi tredici anni, ha affermato l'amministratore delegato della società Alexey Miller. Le esportazioni di gas lo scorso anno sono aumentate a 185,1 miliardi di metri cubi, 5,8 miliardi in più rispetto al 2020, ha proseguito Miller.Attesi risultati finanziari record per il 2021 Per il 2021 Gazprom si aspetta il massimo risultato finanziario nell'intera storia dell'azienda e anche i dividendi saranno da record, ha affermato il numero uno della società Alexey Miller.

