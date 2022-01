https://it.sputniknews.com/20220102/francia-covid-19-da-domani-nuove-disposizioni-per-i-vaccinati-in-materia-di-isolamento-fiduciario-14438634.html

Francia, Covid-19: da domani nuove disposizioni per i vaccinati in materia di isolamento fiduciario

Francia, Covid-19: da domani nuove disposizioni per i vaccinati in materia di isolamento fiduciario

Anche la Francia, dopo l'Italia, si avvia ad accorciare la quarantena per tutti coloro che si sono vaccinati contro il Covid-19. Da questo lunedì si avranno... 02.01.2022, Sputnik Italia

Le nuove disposizioni in materia di Covid-19 entreranno a pieno regime a partire dalla giornata di domani. Lo ha annunciato il governo del Paese d'oltralpe con una nota ufficiale. Le nuove norme prese "al fine di preservare al fine di preservare la vita socioeconomica del Paese".Si va verso una distensione quindi delle regole d'isolamento per i positivi al coronavirus.Coloro che risulteranno positivi alla malattia si dovranno auto-isolare per 7 giorni, a prescindere dalla variante contratta.Isolamento che potrà però essere revocato nel caso in cui gli stessi dovessero risultare, dopo 5 giorni, negativi ad un test pcr o antigene negativi.Niente quarantena poi per i contatti degli stessi, se vaccinati.Quest'ultimi dovranno da nuove disposizioni effettuare però "test regolari", secondo quanto detto dal ministro della Salute, Olivier Véran. Prima delle nuovi norme al varo nella giornata di domani, coloro che risultavano positivi al coronavirus dovevano mettersi in auto-isolamento per ben 10 giorni; i loro contatti prossimi dovevano effettuare auto-isolamento per 7 giorni.In alcuni casi l'auto-isolamento poteva arrivare a 17 giorni. La decisione presa alla luce del fatto che "i primi dati virologici disponibili mostrano un tempo di incubazione di Omicron più breve rispetto alle varianti precedenti, andando a favore di una possibile riduzione della durata della quarantena", riferisce il ministero. Per i non vaccinati le regole restano le stesse precedenti il cambio attuale di norme: 7 giorni di quarantena e test a fine auto-isolamento per conferma di negatività.

