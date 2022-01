https://it.sputniknews.com/20220102/feste-ristoranti-e-lavoro-ecco-cosa-rischia-chi-non-rispetta-le-regole-14428343.html

Feste, ristoranti e lavoro: ecco cosa rischia chi non rispetta le regole

Controlli serrati sotto le feste per scovare i trasgressori: multe salate per chi non rispetta le regole, ma anche per titolari di locali e datori di lavoro che non controllano.

Multe da 400 a 1000 euro e dieci giorni di chiusura. Sono le sanzioni che rischiano cittadini ed esercenti che non rispettano le norme anti-contagio, come il divieto di assembrarsi in strada e di organizzare feste con un numero elevato di partecipanti all’interno dei locali.Quello del 2021 è stato un Capodanno con ristoranti e bar aperti, a differenza dello scorso anno, ma i controlli sono stati rigidi, con oltre 2mila agenti incaricati di vigilare soltanto nella Capitale.Le verifiche saranno potenziate anche nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di porre un argine alla diffusione del contagio, che con Omicron corre velocissimo. Il rischio, infatti, è quello che il sistema sanitario vada in sovraccarico. Per questo, con gli ultimi decreti, si è deciso di chiudere discoteche e locali notturni fino al prossimo 31 gennaio.Il decreto dello scorso 29 dicembre, come ricorda ilGiornale.it, vieta inoltre ai no-vax di avere accesso ai locali pubblici, con eccezione di negozi, supermercati e farmacie. Anche i titolari dei locali possono essere multati fino a mille euro se non effettuano i controlli previsti dalla legge. Non solo, se le violazioni si ripetono per tre giorni si rischia anche la chiusura dell’attività.Per i lavoratori che si recano in ufficio senza green pass le multe, infine, vanno dai 600 ai 1.500 euro, mentre il datore di lavoro dovrà pagare mille euro. Se la violazione viene accertata per più di cinque volte è prevista la sospensione per il dipendente.

