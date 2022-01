https://it.sputniknews.com/20220102/draghi-il-piu-amato-salvini-il-peggiore-ecco-la-classifica-dei-leader-italiani-nel-2021-14442422.html

Draghi il più amato, Salvini il "peggiore": ecco la classifica dei leader italiani nel 2021

Draghi il più amato, Salvini il "peggiore": ecco la classifica dei leader italiani nel 2021

Secondo un sondaggio di Demos il premier Mario Draghi è il più apprezzato dagli italiani, sia in casa, sia a livello internazionale. Salvini e Renzi guidano la classifica dei "peggiori".

2022-01-02T13:00+0100

2022-01-02T13:00+0100

2022-01-02T13:00+0100

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/13575444_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2603b9a6c81c6bd1230db4d97c254d31.jpg

Mario Draghi e Giuseppe Conte sono i leader italiani più apprezzati del 2021. In fondo alla classifica dei politici più amati, invece, ci sono i due Mattei: Salvini e Renzi. A dirlo è un sondaggio realizzato da Demos per Repubblica.L’ex presidente della Bce viene definito il “migliore” sulla scena politica italiana dal 27 per cento degli intervistati. Anche a livello internazionale è il leader che ispira maggiore fiducia agli italiani, che lo vedono come un “riferimento”.Subito dopo Draghi, nella classifica del gradimento, c’è l’ex premier Giuseppe Conte che, secondo la rilevazione, può contare ancora sul sostegno del 17 per cento degli italiani. Dopo di lui ci sono Giorgia Meloni, con l’8 per cento, e Matteo Salvini a pari merito con il presidente Sergio Mattarella, al 5 per cento.Tra quelli che collezionano più giudizi negativi, a seguire, c’è Matteo Renzi, con il 16 per cento degli intervistati che lo “bocciano”. Dopo di lui, nella classifica dei leader peggiori, ci sono Giuseppe Conte, Giorgia Meloni e Luigi Di Maio.Salvini e Renzi, scrive Diamanti su Repubblica, vengono percepiti dagli italiani come un “problema” per Draghi. Il leader leghista per la sua “opposizione” su molti provvedimenti del governo e quello di Italia Viva per il peso che ha in Parlamento. La figura di Draghi, comunque, commenta Diamanti, risulta problematica perché non è collegata ad un partito, e potrebbe creare squilibri dopo l’elezione del prossimo presidente della Repubblica.Resta invariata la classifica dei leader peggiori a livello internazionale rispetto al 2020. Sul podio dei più discussi ci sono ancora, secondo Demos, Donald Trump, Matteo Salvini e il premier britannico Boris Johnson.

https://it.sputniknews.com/20220101/sondaggio-politico-di-fine-2021-centrodestra-alle-urne-batte-qualsiasi-coalizione-allargata-14422283.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

politica