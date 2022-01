https://it.sputniknews.com/20220102/dove-e-quando-vedere-le-quadrantidi-la-prima-pioggia-di-meteoriti-del-2022-14451990.html

Dove e quando vedere le Quadrantidi, la prima pioggia di meteoriti del 2022

La pioggia di stelle, battezzata Quadrantidi, può essere vista in tutto il suo splendore dall'emisfero settentrionale, e il suo splendore - il punto nel cielo da cui sembra originarsi - si trova nella costellazione del Boyero, vicino alla coda dell'Orsa Maggiore. Raggiungerà il picco nel pomeriggio del 2 gennaio e nelle prime ore del mattino del 3 gennaio.Ma come vedere le Quadrantidi? Per prima cosa, devi trovare un luogo aperto lontano dalle luci. Non avrai bisogno di un telescopio per apprezzare l'evento astronomico.Una volta che i tuoi occhi si saranno abituati all'oscurità, inizierai ad osservare sempre più meteore che sfrecciano nel cielo notturno a velocità superiori a 40 km/s. Per goderti al meglio l'evento, guarda nelle zone più scure del cielo.I Quadrantidi possono essere visti anche dal vivo su YouTube:La seconda grande pioggia di meteoriti dell'anno, le Lyrids, è prevista dal 21 al 22 aprile.Se sei interessato agli eventi scientifici e alle missioni spaziali che partiranno nel corso del 2022, tieniti informato attraverso il calendario degli eventi scientifici del nuovo anno.

