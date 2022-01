https://it.sputniknews.com/20220102/discusse-telefonicamente-da-putin-e-erdogan-le-proposte-russe-sulle-garanzie-di-sicurezza-14448463.html

Discusse da Putin e Erdogan le proposte russe sulle garanzie di sicurezza

Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso in una conversazione telefonica con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan a proposito delle proposte russe sulle garanzie di sicurezza e della situazione in Caucaso, Siria e Libia. Lo riferisce il servizio stampa del Cremlino.I due leader inoltre hanno riassunto i principali risultati della cooperazione tra Russia e Turchia e hanno confermato la loro intenzione di intensificare ulteriormente il partenariato reciprocamente vantaggioso, e si sono anche scambiati un messaggio di auguri in occasione delle festività del capodanno appena trascorso.A conclusione del colloquio, hanno deciso di mantenere contatti personali.

