Danimarca attiva la più grande turbina eolica del mondo nella corsa all'energia pulita

Danimarca attiva la più grande turbina eolica del mondo nella corsa all'energia pulita

La turbina eolica alta 271 metri nel Parco nazionale di Thy può fornire elettricità per 18mila famiglie, ma sarà eclissata dai concorrenti entro la fine di... 02.01.2022, Sputnik Italia

La Danimarca, uno dei leader internazionali riconosciuti nell'energia eolica, ha lanciato la più grande turbina eolica del mondo.La turbina di 271,4 metri, misurata da terra all'estremità superiore della pala eolica, si erge nel centro di prova nazionale di Østerild nel Parco nazionale di Thy. È considerata anche la più alta costruzione indipendente della Danimarca.Quando le pale della turbina, lunghe 108 metri, girano alla massima velocità, la turbina può fornire elettricità a 18.000 famiglie europee in una volta sola. Anche a basse velocità del vento, ci vorranno solo tre rotazioni della turbina per caricare una Tesla model 3, ha detto il produttore.Per le turbine eoliche le dimensioni contano, specialmente per quelle costruite in mare.“Più grande è la singola turbina eolica, meno turbine si devono usare. Quindi l'economia del progetto sarà migliore”, ha detto alla radio danese Jacob Pedersen, analista di turbine eoliche alla Sydbank.Molti Paesi sono in procinto di creare parchi eolici per dare impulso alla cosiddetta transizione verde. Secondo un rapporto del Global Wind Energy Council (GWEC), nei prossimi dieci anni saranno installati in tutto il mondo 235 gigawatt di turbine eoliche offshore - il che corrisponde a oltre 15.000 analoghi del mulino record di Østerild.Siemens Gamesa è stato un leader incontrastato nel mercato mondiale delle turbine eoliche offshore per diversi anni, con una quota di mercato di circa il 60 per cento. Tuttavia, il suo principale concorrente Vestas è ora in lizza per una quota della torta e ha annunciato piani per costruire una turbina ancora più grande.“Sì, abbiamo progettato la più grande turbina del mondo, che sarà installata l'anno prossimo, e sarà la più grande in questo momento”, ha detto alla radio danese il direttore di produzione di Vestas Tommy Rahbek Nielsen.Tuttavia, l'incombente corsa tra due grandi produttori ha scatenato lo scetticismo, poiché lo sviluppo di turbine più grandi è visto come un affare costoso e rischioso.“È una corsa agli armamenti per avere la più grande turbina eolica. E la corsa agli armamenti ha chiaramente tolto soldi ai produttori di turbine eoliche, e ha reso difficile realizzare un profitto in questo settore”, ha detto Jacob Pedersen di Sydbank.La Danimarca è considerata tra i leader mondiali nell'uso dell'energia eolica. Oggi, l'eolico e il solare combinati forniscono più della metà dell'elettricità della Danimarca, e il piano è quello di aumentare ulteriormente la loro quota fino all'84% entro il 2035.

