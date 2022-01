Covid Russia: 10.537.966 contagi (+18.233), 310.518 decessi (+811), 9.524.039 guarigioni (+26.976)

https://it.sputniknews.com/20220102/covid-russia-10537966-contagi-18233-310518-decessi-811-9524039-guarigioni-26976-14444870.html

In Russia sono stati rilevati 18.233 nuovi casi di infezione da coronavirus nelle ultime ventiquattro ore. 02.01.2022, Sputnik Italia

In Russia per la prima volta da metà settembre sono stati rilevati meno di 19mila nuovi casi di Covid-19, risulta dai dati del centro nazionale di lotta al coronavirus. L'ultima volta che i nuovi contagi erano stati inferiori a 19mila era il 15 settembre scorso, con 18.841 nuovi casi.Il giorno prima erano stati registrati 19.751 nuovi casi di Covid, il tasso di crescita giornaliero è diminuito dallo 0,19% allo 0,17%. Complessivamente dall'inizio della pandemia in Russia, 10.537.966 persone sono state infettate dal coronavirus SARS-CoV-2.Nuovi casi sono stati registrati in 84 regioni, tranne che in Chukotka (Estremo Oriente Russo). Il maggior numero di contagi è stato rilevato a Mosca con 1.824 (il giorno prima erano stati 2.472), seguita da San Pietroburgo con 1.568 e dalla regione di Mosca con 1.364.811 persone sono decedute nelle ultime ventiquattro ore per Covid, mentre il giorno prima i decessi erano stati 847; il numero totale delle vittime del coronavirus ha raggiunto 310.518. A 26.976 persone è stata accertata la guarigione dal Covid, in questo modo il numero complessivo delle guarigioni sale a 9.524.039. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di pazienti COVID-19 nel mondo ha superato i 280 milioni ed oltre 5 milioni sono morti. Gli Stati Uniti sono il Paese col maggior numero di casi, oltre 55 milioni, seguiti da India con poco meno di 35 milioni, Brasile con 22,2 milioni, Regno Unito con 13,1 milioni e Russia con 10,5 milioni. L'Italia è l'11esimo Paese nel mondo per numero di casi di Covid con circa 6,2 milioni.

