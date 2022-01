https://it.sputniknews.com/20220102/corea-del-sud-i-gatti-hanno-causato-piu-di-100-incendi-domestici-dicono-fonti-ufficiali-14449338.html

Corea del Sud: i gatti hanno causato più di 100 incendi domestici, dicono fonti ufficiali

Corea del Sud: i gatti hanno causato più di 100 incendi domestici, dicono fonti ufficiali

Gli incendi domestici provocati da animali non sono peculiari in Sud Corea, dato che l'American Humane Association stima che gli animali negli Stati Uniti... 02.01.2022, Sputnik Italia

Come se una pandemia globale non fosse abbastanza, i proprietari di gatti in Corea del Sud sono ora avvisati di tenere d'occhio i loro amici felini, in particolare intorno alle fiamme libere.Una dichiarazione di giovedì del Dipartimento per i vigili del fuoco e i disastri metropolitani di Seoul ha riferito in dettaglio come si sono comportati i gatti domestici negli ultimi tre anni, vale a dire provocando almeno 107 incendi domestici.Nonostante dozzine di incendi documentati, solo quattro casi hanno provocato lesioni, poiché oltre la metà degli incendi sono stati causati mentre il proprietario del gatto era fuori casa.Il reparto consiglia di rimuovere oggetti infiammabili dalle vicinanze dei fornelli. Come misura preventiva è stata proposta anche una stufa elettrica con funzione di blocco.

