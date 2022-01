https://it.sputniknews.com/20220102/consumare-burro-e-sicuro-ecco-quando-dovresti-essere-prudente-14454461.html

Consumare burro è sicuro? Ecco quando dovresti essere prudente

Non riesci ad immaginare un solo giorno senza usare il burro? Fai attenzione, perché a volte può essere anche più dannoso di quanto pensi. Una dietologa ha... 02.01.2022, Sputnik Italia

Il burro è un prodotto che provoca molte discussioni. Alcuni lo considerano malsano per il suo alto contenuto calorico, ma altri ne sottolineano il lato positivo, poiché è una fonte di vitamine. Senza dubbio, la moderazione è fondamentale nel suo consumo, ma a volte è anche consigliabile evitarlo. Inoltre, chi soffre di allergie, intolleranza al lattosio o malattie autoimmuni dovrebbe escludere questo prodotto dalla propria dieta. A causa di un alto livello di colesterolo, potrebbe essere dannoso anche per le persone con problemi cardiaci e di pressione alta.Il burro fa male? Per chi non ha questi problemi, consumare burro in quantità moderate ha i suoi vantaggi. In primo luogo, contiene vitamine liposolubili, che fanno bene al sistema immunitario, alla digestione e alle funzioni cerebrali. La porzione consigliata per un adulto è di 20-30 grammi al giorno e fino a dieci grammi per un bambino. "E' importante acquistare un burro di buona qualità con l'82,5% di grassi senza aromi. Deve essere di colore omogeneo", precisa l'esperta.

