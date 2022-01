https://it.sputniknews.com/20220102/ciao-2021-migliori-reazioni-dai-social-al-programma-russo-su-musica-pop-italiana-anni-80-14446408.html

Ciao 2021! Migliori reazioni dai social al programma russo su musica pop italiana anni ‘80

Ciao 2021! Migliori reazioni dai social al programma russo su musica pop italiana anni ‘80

“Per me hanno vinto loro, Bionda Morta con la canzone “Il ragazzo con la Giardinetta”, scrive un utente di Twitter che ha visto il programma ‘Ciao 2021!’... 02.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-02T21:08+0100

2022-01-02T21:08+0100

2022-01-02T21:10+0100

televisione

musica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/14444724_0:0:501:281_1920x0_80_0_0_5dad3dc1da93efbab59a3f4b045a4bcc.png

Urgant, che per l’occasione è diventato Giovanni Urganti, ha riproposto il format ‘Ciao 2020!’ attraverso cui canzoni russe vengono tradotte in lingua italiana e adattate alla cultura pop italiana degli anni 1980.Il programma Ciao 2021! è diventato così popolare da essere entrato nei trend di Twitter, e a sorpresa si è collocato al primo posto in Italia (con hashtag #CIAO2021), mentre in Russia si è collocato al terzo posto.Ivan Urgant e il suo staff hanno voluto ringraziare per questo successo con un tweet ufficiale.Per qualcuno “Sole a Milano” è la colonna sonora del 2 gennaio.Immancabile l’intervento del presidente Vladimir Putin con un messaggio in lingua italiana e sullo sfondo il Colosseo, tuttavia si è trattato di un effetto grafico conosciuto come deepfake.E mentre c’è chi definisce Giovanni Urganti un “genio”, qualcun altro elegge come musica da riascoltare e rivedere “Bacca di Lamponi”.Ad ogni modo, chi si fosse perso lo spettacolo lo trova anche su YouTube mentre le musiche sono tutte già disponibili sulle piattaforme di streaming come Spotify e Deezer.E c'è anche chi si è infatuato di Lucia Ciabatta che, a dispetto del cognome, è davvero un incanto.

https://it.sputniknews.com/20220102/putin-parla-italiano-14446145.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

televisione, musica