Cesena, cure fai da te costano caro a 38 enne no-vax: è morto

Cesena, cure fai da te costano caro a 38 enne no-vax: è morto

Cure fai da te a casa per curarsi contro il Covid-19, questo ha portato un uomo di 38 anni di Forlì in condizioni critiche in ospedale, dove è morto. Purtroppo... 02.01.2022, Sputnik Italia

coronavirus in italia

La notizia viene riportata dal Resto del Carlino, ed ha fatto il giro dei notiziari. Per ora la Ausl mantiene sul caso il più stretto riserbo, pure confermando la mancata vaccinazione dell'uomo. Non si conoscono, quindi, le sue generalità.La sua situazione clinica è andata così gradualmente peggiorando, fino a costringere l'uomo a presentarsi, ai primi di dicembre, all'ospedale di Forlì. Ormai il suo quadro clinico, pur non presentando particolari patologie pregresse, è apparso da subito compromesso da complicanze polmonari.Il personale sanitario si è prodigato con ogni terapia possibile ma le sue condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo.Sono molti i non vaccinati che preferiscono curarsi con il fai da te, mentre altri che giungono in ospedale vorrebbero loro imporre ai medici le cure da ricevere come ha fatto presente la presidente degli anestesisti italiani ieri in una intervista.

