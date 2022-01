https://it.sputniknews.com/20220102/calendario-2022-dei-ponti-e-festivita-italiani-premiati-dai-weekend-lunghi-14443475.html

Calendario 2022 dei ponti e festività, italiani premiati dai weekend lunghi

Calendario 2022 dei ponti e festività, italiani premiati dai weekend lunghi

Prendiamo l'agenda del 2022 e programmiamo sin da ora i prossimi weekend lunghi dell'anno, perché a quanto pare il calendario premia gli italiani.

Chi ha una vita con ritmi abbastanza prevedibili e programmabili, potrà sin da ora stabilirsi i prossimi viaggi lunghi e anche quelli brevi.Saranno infatti 45 i giorni a disposizione per organizzare vacanze nel corso del 2022, tra feste, ricorrenze e giorni rossi infrasettimanali.Partiamo dall’Epifania, la prima festività dell’anno, nel 2022 cade di giovedì e questo permette a chi potrà farlo di vivere un ponte molto lungo fino al lunedì 10 gennaio. Gli studenti, ad esempio, quest’anno sono stati premiati dalla “sorte” con un prolungamento generoso delle festività natalizie.Il primo ponte del 2022 è quindi di ben 4 giorni!Balziamo direttamente a marzo, dove troviamo il Carnevale il primo del mese (mercoledì delle ceneri cade il 2 di marzo). La settimana centrale è quella precedente che parte il 21 febbraio. Periodo usato spesso per organizzare una settimana bianca in montagna.Balzando al mese di aprile, tra venerdì 15 e lunedì 18 aprile troviamo la Pasqua. Pochi giorni dopo, il 25 aprile, cade la festa della Liberazione che cade di lunedì permettendo di prolungare il fine settimana concedendosi una visita in una città italiana o a Procida, Capitale italiana della Cultura 2022.L’1 maggio cade di domenica, ma la festa della Repubblica del 2 giugno cade di giovedì, consentendo un lunghissimo ponte di 4 giorni dal 2 al 5 giugno.Anche Ferragosto cade di lunedì, consentendo a chi lavora ad agosto di concedersi comunque un ponte di tre giorni (ammesso che non si lavori nel settore turistico).Balziamo a novembre, dove il 2022 ci concede un ulteriore ponte di 4 giorni poiché il primo novembre è un martedì. Terme, escursioni e città d’arte attendono gli italiani in quel periodo dell’anno.L’8 dicembre è un giovedì e questo permette un ulteriore ponte lungo a chi potrà concedersi un’altra minivacanza a stretto giro.Natale, il 25 dicembre, è invece una domenica, ma unendo sabato 24 e lunedì 26, si ottiene un bel weekend lungo che chiude il 2022 alla grande. Il 31 dicembre 2022, infine, è un sabato.

