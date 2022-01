https://it.sputniknews.com/20220102/allarme-degli-anastesisti-molti-no-vax-rifiutano-le-cure-se-positivi-al-covid-19-14434633.html

Allarme degli anastesisti, molti no-vax rifiutano le cure se positivi al Covid-19

Allarme degli anastesisti, molti no-vax rifiutano le cure se positivi al Covid-19

La situazione negli ospedali è doppiamente drammatica. Da una parte l’aumento statistico dei casi Covid-19 ha portato automaticamente all’aumento degli... 02.01.2022, Sputnik Italia

Gli anestesisti, già provati da due anni di battaglia contro il virus, ora si ritrovano anche di fronte a pazienti che rifiutano le cure.La Società italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti), ha emanato un documento di supporto a tutti gli anestesisti per supportarli di fronte a questa difficile condizione.Ma non è tutto, perché molti no-vax addirittura per il tramite dei propri parenti o dei propri legali, richiedono ai medici cure specifiche da loro impartite o ritenute più valide.La Siaart fa sapere che la situazione “rappresenta oggettivamente un aspetto gravoso e doloroso per i medici e per gli infermieri delle nostre Terapie Intensive, che sono impegnati con dedizione ogni giorno in uno strenuo lavoro per curare i pazienti e cercare di offrire loro chance di guarigione e di vita piena”.

