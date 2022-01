https://it.sputniknews.com/20220101/urgant-colpisce-ancora-stasera-ciao-2021-in-italiano-sulla-tv-pubblica-russa-14433263.html

Urgant colpisce ancora: stasera "Ciao 2021" in italiano sulla tv pubblica russa

Dopo il clamoroso successo dello scorso anno con una parodia della tv italiana degli anni Ottanta, anche quest'anno il conduttore russo Ivan Urgant ripropone... 01.01.2022, Sputnik Italia

L'anno scorso sulla tv russa è andato in onda "Ciao 2020", lo show di Capodanno russo tutto in lingua italiana condotto dal noto showman televisivo russo Ivan Urgant. È diventato virale in poche ore, ha raggiunto milioni di visualizzazioni su YouTube e un mare di commenti positivi online in Italia. Quest'anno Urgant, sullo sfondo del grande successo riscosso lo scorso anno, ha annunciato per il suo show su Pervy Kanal, canale della tv pubblica russa, di riproporre il format, ovviamente nuovo ma con lo show business italiano protagonista: "Ciao 2021".La trasmissione andrà in onda questa sera alle 22.30 dell'orario di Mosca (in Italia le 20.30) su Pervy Kanal.Il successo dell'anno scorso non aveva lasciato senza reazione nemmeno l'ambasciatore italiano in Russia Pasquale Terracciano, che ospite nel talk show serale di Ivan Urgant, aveva commentato divertito il Ciao 2020 andato in onda sulla tv russa.

