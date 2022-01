https://it.sputniknews.com/20220101/spazio-due-asteroidi-sorvolano-la-terra-contemporaneamente-14432288.html

Spazio, due asteroidi sorvolano la Terra contemporaneamente

The Sun: due asteroidi, 2013 YD48 e 7482 YD48, potenzialmente pericolosi, stanno volando in direzione Terra. 01.01.2022

Due asteroidi potenzialmente pericolosi si stanno avvicinando alla Terra, scrive il Sun, citando i dati della NASA.Uno dei corpi celesti, l'asteroide 2013 YD48, è grande quanto il Big Ben, il secondo, l'asteroide 7482 YD48, è il doppio dell'Empire State Building.L'asteroide 2013 YD48 ha una larghezza di circa 104 metri e passerà vicino al nostro pianeta l'11 gennaio, ad una distanza di 5,6 milioni di chilometri. L'asteroide 1994-7482 PC1 (YD48) passerà nelle vicinanze della Terra il 18 gennaio, ad una distanza di 0,013 unità astronomiche, che, secondo il Center for the Study of Near-Earth Objects della NASA, è una "distanza ravvicinata".L'asteroide è stato scoperto da Robert H. McNaught dell'Osservatorio di Siding Spring, del Nuovo Galles del Sud, in Austrialia, il 9 agosto del 1994.In precedenza, il vicedirettore della NASA Thomas Zurbuchen aveva affermato che nessuno degli asteroidi noti attualmente agli scienziati minaccia di entrare in collisione con la Terra nei prossimi cento anni. Aveva anche sottolineato che gli scienziati "conoscono solo il 40% circa degli oggetti (...) di più di 140 metri di dimensione". "La maggior parte di loro, circa il 60%, dobbiamo ancora trovarli", ha detto Zurbuchen.

astronomia, asteroide, allerta