Sondaggio politico di fine 2021, centrodestra alle urne batte qualsiasi coalizione allargata

Sondaggio politico di fine 2021, centrodestra alle urne batte qualsiasi coalizione allargata

Secondo il sondaggio di fine anno 2021 elaborato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, il centrodestra vincerebbe anche se il Partito Democratico cercasse di far salire a bordo del suo carrozzone il più piccolo dei partiti.Il sondaggio simula alcuni scenari partendo dalla fedeltà degli elettori ai partiti. Si fa notare, infatti, che nel corso del 2021 sono pochi ma significativi i cambiamenti avvenuti nell’ambito degli schieramenti politici.Da una parte Giuseppe Conte è diventato capo dei pentastellati ed ha perso significativamente apprezzamento da parte dell’opinione pubblica. La Lega di Salvini ha perso 2 elettori su 5 rispetto alle Europee del 2019, mentre Fratelli d’Italia ha l’elettorato più fedele. Quest’ultimo partito è anche quello che sta dimostrando le maggiori capacità di attrazione, con alte quote di elettori della Lega passati sotto le bandiere di Giorgia Meloni.Fratelli d’Italia attrae anche tra gli indecisi, mentre Forza Italia funge da insalata di rinforzo.Ma è anche vero che il ritorno dall’auto-esilio di Enrico Letta, ha fatto rientrare dall’astensionismo un 23,5% di elettori pronti a votare il Pd: con Zingaretti alla guida non lo avrebbero mai votato.Il Movimento 5 Stelle presenta una situazione molto variegata e incerta. Nel 2019 il partito uscì dalle elezioni Europee fortemente ridimensionato rispetto alle elezioni politiche del 2018. Oggi il M5S mantiene la fedeltà del 62,5% degli elettori delle Europee, mentre una fetta importante passa nell’astensionismo o nel centrodestra.Elezioni politiche anticipateNello scenario di elezioni politiche anticipate, il centrodestra costituito da Lega, Fdi e FI, vince sulla coalizione giallorossa composta da Pd, M5s e la lista di Sinistra italiana-Articolo 1.Altri pochi seggi potrebbero essere raccolti da due piccole coalizioni di centro costituite da Azione e +Europa, e da Italia Viva, Coraggio Italia e Noi con l’Italia. Non ci sarebbe altro modo per questi partiti di entrare in Parlamento e sperare di sopravvivere ai cambiamenti dettati dal referendum costituzionale del 2020.

