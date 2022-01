https://it.sputniknews.com/20220101/scienziato-greco-ha-stabilito-la-data-di-fine-della-pandemia-14433346.html

Scienziato greco ha stabilito la data di fine della pandemia

Scienziato greco ha stabilito la data di fine della pandemia

Il professore dell'Università Aristotele di Salonicco Demosthenes Sariyannis: la pandemia di coronavirus finirà entro il 20 febbraio. 01.01.2022, Sputnik Italia

L'ondata di infezioni del ceppo Omicron, che è probabilmente l'ultima mutazione di Covid-19, diminuirà entro il 20 febbraio, ha detto a Newsbeast Demosthenes Sariyannis, professore all'Università Aristotele di Salonicco.Il noto scienziato greco ha fatto riferimento a un modello matematico per lo sviluppo della prossima ondata "dilagante" di pandemia. Negli ultimi cinque giorni in Grecia, ogni giorno sono stati registrati nuovi record di infezione da coronavirus: venerdì ci sono stati circa 40.500 casi e il ceppo Omicron è diventato il ceppo predominante nel Paese.Secondo Sariyannis il trend di rialzo proseguirà fino al 20-22 gennaio, quando il livello medio settimanale raggiungerà i 66mila contagi. In pratica, ciò significa che potrebbero esserci giorni in cui ci saranno 80.000 e persino 100.000 casi di coronavirus al giorno, ha affermato Sariyannis, il quale ritiene che il calcolo del livello medio settimanale sia un metodo più accurato di quello giornaliero.Si evince dalle sue parole che questo sarà l'ultimo "attacco" del coronavirus.

