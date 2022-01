https://it.sputniknews.com/20220101/pubblicata-nuova-immagine-del-nuovo-missile-ipersonico-del-caccia-russo-su-57-14432805.html

Pubblicata nuova immagine del nuovo missile ipersonico del caccia russo Su-57

Pubblicata nuova immagine del nuovo missile ipersonico del caccia russo Su-57

Il caccia russo di quinta generazione Su-57 si sta avvicinando alla piena integrazione nelle forze aerospaziali, tuttavia molti aspetti di questo jet, incluso... 01.01.2022, Sputnik Italia

Quello che si vede nella foto è un poster della società Tactical Missile Armament Corporation, in cui sono condivisi i piani per il nuovo anno. Nell'immagine si vede un Su-57 che lancia sei missili di diverso tipo, tra i quali sembra esserci anche Ostrota, noto anche come "Articolo 21". Sul lato sinistro dell'immagine si possono vedere i missili aria-aria che faranno parte dell'arsenale del Su-57: i missili a lungo raggio RVV-BD e i missili a medio raggio RVV-SD. Pertanto, il secondo razzo dal lato destro, con la sua caratteristica presa d'aria, è molto simile al missile BrahMos russo-indiano. Con questo c'è chi non è d'accordo e ritiene che si tratti del missile ipersonico Ostrota, progettato per contrastare bersagli terrestri. Al momento si sa molto poco di questo razzo. Quello che si sa è che oltre ad essere preciso, avrà dimensioni ridotte, in accordo con l'immagine. Il motore a reazione noto come Izdelie-71 è stato sviluppato appositamente per questo missile. Questo missile dovrebbe essere utilizzato dai cacciabombardieri Su-34 e dai bombardieri a lungo raggio Tu-22M, sebbene date le sue piccole dimensioni, è del tutto logico supporre che possa adattarsi al compartimento interno del jet Su-57.

