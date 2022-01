https://it.sputniknews.com/20220101/primo-bambino-nato-del-2022-si-chiama-olivia-ed-e-di-roma-14427276.html

Primo bambino nato del 2022: si chiama Olivia, ed è di Roma

Nata ad appena un secondo dallo scoccare della mezzanotte, riferiscono i sanitari della struttura che ha visto questa prima nata del 2022. Si chiama Olivia ed... 01.01.2022, Sputnik Italia

Anche quest'anno a vincere il primato come "primo nato dell'anno" ci ha pensato una bimba di Roma: Olivia. Con tanto di annuncio ufficiale della struttura. Ha espresso così infatti l'entusiasmo per la nascita avvenuta all'ospedale romano, la direttrice stessa della struttura, Donatella Possemato, come riportato da Adnkronos:La bimba gode di ottima salute e alla nascita il peso era di 3,800 chili. Si riporta un fatto curioso: è il quinto anno consecutivo quello in cui il primo bambino dell'anno nasce non solo a Roma, ma nella stessa clinica, che ha registrato per l'appena trascorso 2021 ben 2050 nuovi nati. Un record nei record.

