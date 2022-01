https://it.sputniknews.com/20220101/napoli-uomo-ucciso-a-colpi-di-pistola-prima-vittima-del-2022-14426815.html

Napoli, uomo ucciso a colpi di pistola, prima vittima del 2022

Prima vittima di questo inizio del 2022 appena celebrato, caduto sotto i colpi sparati da un commando organizzato proprio per la notte di capodanno. L'omicidio... 01.01.2022, Sputnik Italia

Doveva essere una serata di festa. Festa funestata da alcuni colpi di arma da fuoco diretti nei confronti di Salvatore Capone, 42 anni, pluripregiudicato. L'omicidio è avvenuto nella nottata di ieri intorno alle 3. I colpi esplosi si sarebbero confusi con i rumori dei fuochi d'artificio a fare da sfondo all'ennesimo episodio criminale che colpisce la città partenopea.L'episodio ha avuto luogo nel quarrtiere Fuorigrotta.Gli agenti del commissariato San Paolo, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.L'omicidio si inserisce nel quadro della guerra di camorra che sta investendo Napoli da alcuni anni, con vari omicidi periodici che interessano le cronache.La sola settimana scorsa, quella del Natale, aveva visto un altro episodio simile, sempre a Fuorigrotta, dove era stato ferito il boss Vitale Troncone, mediante colpi di arma da fuoco. I sicari in quell'episodio, non avevano esitato ad aprire il fuoco incuranti della folla che al momento era presente sul posto. A novembre ad Arzano, area metropolitana di Napoli un altro agguato aveva interessato 5 persone in un tentativo di uccidere Salvatore Petrillo, legato al clan camorristico della 167 e nipote del boss Pasquale Cristiano Petrillo. L'uomo era poi deceduto.

