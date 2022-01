https://it.sputniknews.com/20220101/napoli-per-brindare-al-nuovo-anno-getta-lalbero-di-natale-dal-balcone-e-posta-tutto-su-tiktok-14432565.html

Napoli, per brindare al nuovo anno getta l’albero di Natale dal balcone e posta tutto su TikTok

Napoli, per brindare al nuovo anno getta l’albero di Natale dal balcone e posta tutto su TikTok

Scene di ordinaria follia a Napoli, dove un uomo dopo il brindisi di Capodanno 2022 ha preso in spalla l’albero di Natale con tutte le luminarie e gli addobbi... 01.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-01T17:57+0100

2022-01-01T17:57+0100

2022-01-01T17:57+0100

capodanno

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/14200210_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a538faa37f70ff6d61b6e481dc2caf27.jpg

La scena è stata ripresa e quindi postata su TikTok per mostrare al mondo la sua “bravura” in qualità di cittadino partenopeo.Nel video diffuso dal NapoliToday si nota l’uomo brindare con un calice di spumante e in seguito prendere l’albero in spalla e approssimarsi al davanzale della finestra già aperta, indizio che probabilmente il gesto era stato addirittura premeditato.A San Giorgio a Cremano, invece, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per un incendio in un appartamento. Anche in un ristorante un principio di incendio ha richiesto l’intervento dei pompieri nel partenopeo.In totale in tutta Italia i Vigili del Fuoco sono intervenuti 558 volte la scorsa notte, per eventi legati ai festeggiamenti di Capodanno. Una cifra più che doppia rispetto allo scorso anno, con la Lombardia la Regione che ha richiesto più interventi da parte dei Vigili del fuoco.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

capodanno